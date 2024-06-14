Türkiye'nin odaklandığı stadyum: Signal Iduna Park!

Ay-yıldızlı ekibin Almanya'daki organizasyonda 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile ilk iki maçını oynayacağı Dortmund Stadı, biri yarı final, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Dortmund kentindeki stadyum, bugün başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

Açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND'UN STADYUMU

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor.

Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.

Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

SARI DUVARIN EVİ

Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı Duvar" unvanıyla biliniyor.

Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor.

"Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü" nedeniyle güney tribününe 'Sarı Duvar" deniyor.

EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.

İKİ DÜNYA KUPASI OYNANDI

Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı.

Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı.

Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.

EURO 2024 MAÇLARI

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

15 Haziran: İtalya-Arnavutluk

18 Haziran: Türkiye-Gürcistan

22 Haziran: Türkiye-Portekiz

25 Haziran: Fransa-Polonya

29 Haziran: Son 16 turu

10 Temmuz: Yarı final





