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Türkiye'nin rakibi Galler'in kadrosu açıklandı

24.05.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye'nin rakibi Galler'in kadrosu açıklandı

Galler Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonada mücadele edecek 28 kişilik aday kadronun belli olduğu ifade edildi.

Galler'in teknik direktörü Robert Page tarafından açıklanan kadrosunda, geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Gareth Bale ile Juventus'tan Aaron Ramsey, öne çıkan oyuncular oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek turnuvada, Galler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü A Milli Takım ile karşılaşacak.

Portekiz'in Algarve bölgesinde antrenmanlarını sürdürecek Galler'in aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies, Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers), Mark Harris (Cardiff City)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04)

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