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Türkiye'nin tek yürek olduğu bağış kampanyasına Arda Güler'den büyük destek! Genç yaşına rağmen gönderdiği ücret alkış topladı...

16.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi. Depremzedeler için toplamda 200 televizyon kanalı ve 200 radyoda canlı olarak dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi. Türkiye'den birçok ismin bağışta bulunduğu kampanyada Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun da yaptığı bağış altyazıda görüldü.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bağış kampanyasına Arda Güler'den büyük destek! Genç yaşına rağmen gönderdiği ücret alkış topladı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi.

DÖRT BÜYÜKLER BİR ARADA

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

ARDA GÜLER'DEN BAĞIŞ!

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Arda Güler, depremzedeler için 6 milyon TL bağışta bulundu. Spor dünyasından birçok kişinin yaptığı bağış kampanyasına katılan Arda'nın gönderdiği ücret altyazıda gözüktü. Genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir meblağ bağışlayan Arda'ya sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

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Arda Güler fenerbahçe atan beşiktaş, erden

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