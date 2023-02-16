Türkiye'nin tek yürek olduğu bağış kampanyasına Arda Güler'den büyük destek! Genç yaşına rağmen gönderdiği ücret alkış topladı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi.

DÖRT BÜYÜKLER BİR ARADA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

Arda Güler, depremzedeler için 6 milyon TL bağışta bulundu. Spor dünyasından birçok kişinin yaptığı bağış kampanyasına katılan Arda'nın gönderdiği ücret altyazıda gözüktü. Genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir meblağ bağışlayan Arda'ya sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

