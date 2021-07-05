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Türkiye’nin Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası 3’ten 2’ye düşürüldü!

05.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye halterden kötü haber. 2012 dönemine ait ceza geldi, Türkiye’nin Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası 3’ten 2’ye düşürüldü. Millilerde Ferdi Hardal kadrodan çıkarıldı.

Türkiye’nin Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası 3’ten 2’ye düşürüldü!

Türkiye’ye halterden kötü haber geldi. 2012 dönemine ait ceza nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’nin halterdeki kotası 3’ten 2’ye düşürüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Halter Federasyonu'na gönderilen yazıda erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığının bildirilmesi üzerine form durumu göz önünde bulundurularak Ferdi Hardal, olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.

2012 yılından itibaren halterde başlayan doping fırtınasının esintisi devam ediyor. 2012 yılından bugüne kadar toplamda 15 doping vakası yaşanan Türkiye Halter Federasyonu'nda sular durulmuyor.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığına seçilen Hasan Akkuş'un, dopingle mücadeleyi sekteye uğratıp, belge saklamak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak suçlamasıyla görevinden ayrılması istenmişti. Hasan Akkuş, "Türkiye zarar görmesin diye bir süreliğine istifa ettim" açıklaması yapmıştı. Ancak son dönemlerde eski sporculardan ikisinin de biyolojik pasaportlarında problem çıkmasının ardından sayı 15'in üzerine çıkınca Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Türkiye Halter Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığını bildirdi. Federasyon bu gelişme üzerine daha formda olan Muhammed Furkan Özbek'in yerine, Ferdi Hardal'ı milli takım kadrosundan çıkardığını IOC'ye bildirdi. Böylece Türkiye'nin halterde kotası erkeklerde 1, kadınlarda 1 oldu.

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Tokyo
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