Türkiye nüfusu açıklandı! Hangi ilde kaç kişi yaşıyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
EKONOMİ  | 01.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye nüfusu ile ilgili açıklama yapan TÜİK, paylaştığı son verilerle nüfustaki artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı. Türkiye'de nüfus edenlerin sayısının 1 milyon 193 bin 357 kişi arttığının söylendiği verilere göre 2018 yılında nüfus artışının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

TÜK verilerine göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018'de binde 14,7'ye yükseldi.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran geçen yıl yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Peki açıklanan verilere göre hangi ilde kaç kişi yaşıyor? Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı kaça yükseldi? En az ikamet sayısının bulunduğu il hangisi oldu? İşte detaylar...

İl il Türkiye'nin 2019 nüfusu

Adana: 2.220.125
Adıyaman: 624.513
Afyon: 725.568
Ağrı: 539.657
Amasya: 337.508
Ankara: 5.503.985
Antalya: 2.426.356
Artvin: 174.010
Aydın: 1.097.746
Balıkesir: 1.226.575
Bilecik: 223.448
Bingöl: 281.205
Bitlis: 349.396
Bolu: 311.810
Burdur: 269.926
Bursa: 2.994.521
Çanakkale: 540.662
Çankırı: 216 362
Çorum: 536 483
Denizli: 1 027 782
Diyarbakır: 1 732 396
Edirne: 411 528
Elazığ: 595 638
Erzincan: 236 034
Erzurum: 767 848
Eskişehir: 871 187
Gaziantep: 2 028 563
Giresun: 453 912
Gümüşhane: 162 748
Hakkari: 286 470
Hatay: 1 609 856
Isparta: 441 412
İstanbul: 15 067 724
İzmir: 4 320 519
Kars: 288 878
Kastamonu: 383 373
Kayseri: 1 389 680
Kırklareli: 360 860
Kırşehir: 241 868
Kocaeli: 1 906 391
Konya: 2 205 609
Kütahya: 577 941
Malatya: 797 036
Manisa: 1 429 643
Mersin: 1 814 468
Kahramanmaraş: 1 144 851
Mardin: 829 195
Muğla: 967 487
Muş: 407 992
Nevşehir: 298 339
Niğde: 364 707
Ordu: 771 932
Rize: 348 608
Sakarya: 1 010 700
Samsun: 1 335 716
Siirt: 331 670
Sinop: 219 733
Sivas: 646 608
Şanlıurfa: 2 035 809
Tekirdağ: 1 029 927
Tokat: 612 646
Trabzon: 807 903
Tunceli: 88 198
Uşak: 367 514
﻿Van: 1 123 784
Yozgat: 424 981
Zonguldak: 599 698
Aksaray: 412 172
Bayburt: 82 274
Karaman: 251 913
Kırıkkale: 286 602
Batman: 599 103
Şırnak: 524 190
Bartın: 198 999
Ardahan: 98 907
Iğdır: 197 456
Yalova: 262 234
Karabük: 248 014
Kilis: 534 415
Osmaniye: 142 541
Düzce: 387 844
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Anahtar Kelimeler:
istanbul nüfus yoğunluğu Türkiye nüfusu

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