Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon’da başladı

Trabzon’da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın ilk ayağı Akçaabat’ta start aldı. 9 ilden 44 sporcunun katıldığı organizasyon, 12 Nisan’da yapılacak final ve ödül töreniyle sona erecek.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle organize edilen PETLAS 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın ilk ayağı Trabzon’da başladı.

Akçaabat’ta gerçekleştirilen seremoniye ilçe Kaymakamı Yusuf Cankatar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı ile çok sayıda vatandaş ve sporcular katıldı.

Şampiyonaya 9 farklı ilden 22 araçla toplam 44 sporcu (pilot ve yardımcı pilot) katıldı. Organizasyon kapsamında yarın Akçaköy Mahallesi’nde 11 kilometrelik mukavemet etabı koşulacak.

Final etabı ise 12 Nisan’da Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etapların tamamlanmasının ardından saat 18.00’de düzenlenecek ödül töreni ile şampiyona sona erecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

