Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, hafta sonu Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8-9 Ekim tarihlerinde ICRYPEX ve Merkezefendi Belediyesi desteğinde düzenlenecek.
Organizasyonda 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Göveçlik mevkisinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, saat 16.30'da servis alanında ilk günü tamamlayacak.
Sporcular 9 Ekim Pazar günü saat 11.00'den 16.00'ya kadar Merkezefendi'deki 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı'nı 3 kez geçecek ve organizasyon saat 17.15'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz