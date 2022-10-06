YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

06.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, hafta sonu Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8-9 Ekim tarihlerinde ICRYPEX ve Merkezefendi Belediyesi desteğinde düzenlenecek.

Organizasyonda 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Göveçlik mevkisinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, saat 16.30'da servis alanında ilk günü tamamlayacak.

Sporcular 9 Ekim Pazar günü saat 11.00'den 16.00'ya kadar Merkezefendi'deki 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı'nı 3 kez geçecek ve organizasyon saat 17.15'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "Dünya İnsana Yakışır İş Günü" mesajı:Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "Dünya İnsana Yakışır İş Günü" mesajı:
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.