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Türkiye okullar arası zeka oyunları şampiyonası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda ilkokul ve lise kategorisinde ilk aşamayı geçerek bölge finallerine katılma hakkı kazandı.Türkiye Zeka Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl ikincisini düzenlediği “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası”nda SANKO Okulları lise kategorisinde 9’uncu ve 11’inci sınıflarda il birincisi, 10’uncu sınıflarda ise il ikincisi olmayı başardı.Türkiye genelinden 4,329 okulun katıldığı şampiyonada, SANKO Okulları öğrencilerinden Batuhan Peltek, Ozan Çağlı, Ayşe Çetindağ, Ömer Yiğit Durmaz, Çınar Aydoğdu, Serdar Çınar Özpineci, Pınar Duru Bolat, Fatih Efe Mermer, Melih Kervancıoğlu, Ilgın Melih Köknar ve Mustafa Erdem Şahan İlkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıflar kategorisinde, Muhammed Arda Bayındır, Mehmet Furkan Kasapoğlu, Sadık Ali Göv, Kerem İkizoğlu, Burak Unat, Ahmet Bera Bakır, Murat Emre, Mehmet Yasin Ötgen, Melisa Erik, Nilsu Tarlacık, Yiğit Alp Orhan, Mert Ulutaş, Zeki Batı, Timur Paydak ve Oğuz Şengül ile lise 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflar kategorisinde ilk aşamayı geçerek bölge finallerinde Gaziantep’i temsil etme hakkı kazandı.Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazanmaları amacıyla düzenlenen şampiyonanın ilk sınavı online olarak yapıldı.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası Bölge Finallerinde başarılar diledi.

Türkiye okullar arası zeka oyunları şampiyonası

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda ilkokul ve lise kategorisinde ilk aşamayı geçerek bölge finallerine katılma hakkı kazandı.
Türkiye Zeka Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl ikincisini düzenlediği “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası”nda SANKO Okulları lise kategorisinde 9’uncu ve 11’inci sınıflarda il birincisi, 10’uncu sınıflarda ise il ikincisi olmayı başardı.
Türkiye genelinden 4,329 okulun katıldığı şampiyonada, SANKO Okulları öğrencilerinden Batuhan Peltek, Ozan Çağlı, Ayşe Çetindağ, Ömer Yiğit Durmaz, Çınar Aydoğdu, Serdar Çınar Özpineci, Pınar Duru Bolat, Fatih Efe Mermer, Melih Kervancıoğlu, Ilgın Melih Köknar ve Mustafa Erdem Şahan İlkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıflar kategorisinde, Muhammed Arda Bayındır, Mehmet Furkan Kasapoğlu, Sadık Ali Göv, Kerem İkizoğlu, Burak Unat, Ahmet Bera Bakır, Murat Emre, Mehmet Yasin Ötgen, Melisa Erik, Nilsu Tarlacık, Yiğit Alp Orhan, Mert Ulutaş, Zeki Batı, Timur Paydak ve Oğuz Şengül ile lise 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflar kategorisinde ilk aşamayı geçerek bölge finallerinde Gaziantep’i temsil etme hakkı kazandı.
Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazanmaları amacıyla düzenlenen şampiyonanın ilk sınavı online olarak yapıldı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası Bölge Finallerinde başarılar diledi.

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