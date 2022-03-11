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Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da başladı

11.03.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da başladı

ÇORUM (AA) - Yıldızlar-Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 43 ilden 450 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonanın açılış seremonisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra ilk organizasyonu Çorum'da yaptıklarını söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun en çok kupa başarısı olan federasyon olduğunu belirten Kayıcı, "Türkiye Kick Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 65 federasyon içinde 2001-2021 yılları arasında en fazla madalya almış, uluslararası alanda birinci olmuş bir federasyon. 798 madalya ile Türkiye'de birinci olduk. Yine 65 federasyon içinde aktif lisanslı sporcu sayısında dördüncü büyük federasyonuz. Okul sporlarında, üniversitelerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, jandarmada, emniyette, bütün kamu kuruluşlarında varız. Bunu Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hep birlikte başardık." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise kentte çok sayıda ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, Çorum'un Türkiye'de sporun merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de Çorum'da sürekli farklı branşlarda ulusal organizasyonlar yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dr. Sadık Ahmet Ortaokulunun halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

Şampiyona, 13 Mart'ta sona erecek.

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