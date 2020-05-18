Türkiye Petrolleri’nden sokak hayvanlarına mama desteği

Türkiye Petrolleri'nin ramazan ayında 15 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı dağıttığı ve geçen yıl hayata geçen "Yolda Yaşam Var" projesi kapsamında gidilen illerde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı'nın, geçen hafta ihtiyaç sahiplerinin sofrasına misafir olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Petrolleri ekiplerinin, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıkların gözetiminde gıda yardımı paketlerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, sokak hayvanlarının unutulmadığı vurgulandı.

Şirket yetkililerinin Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş'ta sokak hayvanları için onların güvenle ve rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlara mamalar bıraktığı kaydedilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Memikoğlu, “Ramazan destek paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bu dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızı da unutmadık. Türkiye Petrolleri olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 'Yolda Yaşam Var' projesi ile yollardaki her canlıyı önemsiyor, aslında yolları sahipleniyoruz." ifadelerini kullandı.