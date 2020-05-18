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Türkiye Petrolleri’nden sokak hayvanlarına mama desteği

ANKARA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri’nden sokak hayvanlarına mama desteği

Türkiye Petrolleri'nin ramazan ayında 15 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı dağıttığı ve geçen yıl hayata geçen "Yolda Yaşam Var" projesi kapsamında gidilen illerde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı'nın, geçen hafta ihtiyaç sahiplerinin sofrasına misafir olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Petrolleri ekiplerinin, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıkların gözetiminde gıda yardımı paketlerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, sokak hayvanlarının unutulmadığı vurgulandı.

Şirket yetkililerinin Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş'ta sokak hayvanları için onların güvenle ve rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlara mamalar bıraktığı kaydedilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Memikoğlu, “Ramazan destek paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bu dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızı da unutmadık. Türkiye Petrolleri olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 'Yolda Yaşam Var' projesi ile yollardaki her canlıyı önemsiyor, aslında yolları sahipleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Memikoğlu, şöyle devam etti:

"Trafikteki kadınlarımızı, otobanlarda başıboş gezen hayvanlarımızı, gece gündüz demeden direksiyon sallayan uzun yol şoförlerimizi, kısacası yol ve yolculuğa dair herkesi ve her şeyi sahiplenen bu projenin bir ayağı da yollardaki hayvan dostlarımız. O nedenle gıda paketleriyle dolu tırlarımıza bir yandan da kilolarca mama yükleyerek hayvan dostlarımıza da küçük bir sürpriz yapmak istedik."

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