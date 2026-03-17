Türkiye-Romanya maçının öncelikli bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelenin bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Karşılaşmanın genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'te başlayacak.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP: 5 bin lira
Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira
Batı Alt 102-125: 3 bin lira
Doğu Alt 114-117: 3 bin lira
Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira
Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Alt: Bin 250 lira
Güney Alt: Bin 250 lira
Kuzey Üst: Bin 250 lira
Güney Üst: Bin 250 lira
