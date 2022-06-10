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Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de başladı

10.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 74 sporcu kayıt yaptırdı.

Dün deneme yarışlarının yapıldığı mücadelede bugün ilk yarışlar gerçekleştirildi. Toplam 3 ayaktan oluşan ligde ilk ayak mücadelesi, 12 Haziran Pazar günü tamamlanacak.

Diğer ayakların da İzmir'de gerçekleştirileceği ligde ikinci ayak yarışları Göztepe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Urla Torasan'da, üçüncü ve son ayak mücadelesi Çeşme Alaçatı'da Myga Windsurf Yelken Kulübü'nde yapılacak.

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