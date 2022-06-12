Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de sona erdi

İZMİR (AA) - Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'in Foça ilçesinde tamamlandı.

Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki 3 gün süren organizasyonda 59 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk sıraları alan sporcular şunlar:

Erkekler: Bekir Çimen (MYGA Alaçatı)

Master kadın: Çağla Kubat Diaz (Çağla Kubat Windsurf)

Master erkek: Mehmet Demir (Çandarlı Yelken)

21 yaş altı kız: Zeynep Hacudi (Göztepe)

21 yaş altı erkek: Demir Mcailster Yazıcı (Çandarlı Yelken)

17 yaş altı erkek: Mert Kaça (Çağla Kubat Windsurf)

15 yaş altı kız: Zeynep Tecmen (Çağla Kubat Windsurf)

15 yaş altı erkek: Kaan Erdoğan (Çağla Kubat Windsurf)



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