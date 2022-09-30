YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa "derman oluyor"

Türkiye sağlık turizmiyle birçok hastalığa "derman oluyor"

30.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu: - "Sağlık turizmini saç ekiminden ibaret görmemeliyiz. Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye, birçok hastaya derman oluyor"

İSTANBUL (AA) - Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu, sağlık turizminin saç ekiminden ibaret olmadığını belirterek, "Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye, birçok hastaya derman oluyor." dedi.

Türkiye'nin önde gelen diş tanı ve tedavi merkezlerinden Denthouse'nin, altıncı kliniği İstanbul Güneşli'de hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Denthouse Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Daştan, Denthouse Güneşli'nin sektörde 2005 yılından beri edindikleri tecrübenin bir meyvesi olduğunu ifade etti.

17 yıldır, 30 hekim ve yüzü aşkın personelle hizmet verdiklerini belirten Daştan, diş tedavisi alanında yaptıkları yatırımlarla istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yerli ve yabancı hastalara sağlık turizmi alanında hizmet verdiklerini aktaran Daştan, Denthouse'nin sağlık turizminde bir marka haline geleceğini dile getirdi.

- "Türkiye sağlık yönetiminde dünyanın 100 yıl önünde"

Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Denthouse Uluslararası Hasta Koordinatörü Zemçi Zübeyir Somuncu, Türkiye'nin sağlık turizminde öne çıkmasının birçok sebebi olduğunu belirterek, en önemli faktörün ise Türkiye'nin tıbbi tecrübesi olduğunu vurguladı.

Somuncu, Türkiye'de hekimlerin çok iyi bir eğitim aldığını ve farklı türden vakalarla deneyimlerini artırdıklarını belirterek, "Estetik cerrahide, organ naklinde, ağır vaka dediğimiz kanser vakalarında dünya standartlarının üstünde bir bilgi ve vaka tecrübesine sahibiz. Yurt dışında bir doktor hastasına, 'Ben bunu yapamam. Artık sizin ömrünüz kalmadı.' dediği zaman, o hastalar soluğu Türkiye'de alıyor. Dünyanın her bölgesinden insanlar tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor." diye konuştu.

Sağlık turizminin saç ekiminden ibaret olmadığına dikkati çeken Somuncu, "Organ nakilleri başta olmak üzere, kalp cerrahisinden ortopediye, onkolojiden tüp bebek ve diş tedavisine kadar Türkiye birçok hastaya derman oluyor." ifadesini kullandı.

Somuncu, yabancı hastaların Türkiye'yi tedavi merkezi olarak görmelerinin tek nedeninin maliyet unsuru olmadığını, iyi hekim, personel ve hastane komplekslerinin de hastaları etkilediğini söyledi.

Gelen hastaların sadece tedavi olmadığını, tatillerini de Türkiye'de yapma imkanı yakaladıklarını anlatan Somuncu, "Hastaların Avrupa'dan buraya gelmelerinin sebeplerinden biri de tabii ki maliyet... İmplant tedavisinde burayı orayla kıyasladığımızda, beşte bir fiyatına bu hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca bu durum Türkiye açısından çok önemli bir katma değer. Ekonomik açıdan, istihdam açısından, şehir turizmi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Somuncu, Türkiye'nin sağlık yönetiminde dünyanın 100 yıl önünde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, yeniden adaylığını açıkladıİstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, yeniden adaylığını açıkladı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
sağlık turizmi

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.