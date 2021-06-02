Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7'nci Faz üyesi oldu

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7'nci Faz" için yaptığı üyelik başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, Almanya, Finlandiya, İsrail ve Norveç'ten ilgili kuruluşlar, 2019-2025 yıllarını kapsayan 7'nci fazda yer alacak.

Açıklamada görüşleri aktarılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 75 üye belediye ile DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki en aktif ulusal ağlar arasında yer alan Birliğin başvurusunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Politik Kurul Üyesi de olan Aktaş, yeni gelişmeyle sorumluluklarının daha da arttığını vurguladı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Birliğimize üyelik kararı alan belediyeler, kentlerinin sağlık göstergelerini iyileştirme hedefiyle bu kararı alıyor ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor. Üye belediyelerimizle misyonumuz, sürdürülebilir kentsel çevreler oluşturulmasına yönelik stratejilerle tüm politikalarda sağlığı en üste taşımak. Kısa bir süre önce Danışma Kurulu üyelerimizin rehberliğinde hazırlamış olduğumuz ve Birlik yönetimi olarak kabul ettiğimiz 'Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Şehirler' başlıklı deklarasyonumuz, ulusal ağımız için bir taahhüt belgesi olacak ve çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz."

