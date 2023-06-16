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Türkiye şampiyonu Iğdırlı öğrenciler, Okul Sporları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

16.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli Köyü'nde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, Okul Sporları Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda küçük erkeklerde takım halinde birinci oldu.

Yurdun en doğusunda, sınırın sıfır noktasındaki köyün 7 kişilik Gödekli Ortaokulu Atletizm Takımı, beden eğitimi öğretmeni Bilgin Ataş yönetiminde hazırlanıp, Bursa'da 5-7 Haziran'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katıldı.

Organizasyonu küçük erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan öğrenciler, yaz döneminde düzenlenecek Okul Sporları Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Köyde kızlardan oluşan bocce takımıyla arazide ve okul bahçesinde antrenmanlarına devam eden öğrenciler, organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalışıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Demirel, AA muhabirine, üç ülkeye sınır olan Gödekli köyünden başarılı sporcuların çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kaymakam Fatih Özcan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Demirel, "Ayrıca okul müdürümüz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, spor müdürlerimizin katkısıyla öğrencilerimiz fevkalade başarılar göstererek Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek. Bizi gururlandırdılar, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Okul müdürü Eyyüp Ensari Çiçekdağı, doğu sınırının son köyü olan yerleşim yerinde bir hayalle başlayan yolculuklarının, Türkiye şampiyonluğuyla sonuçlandığını anlattı.

Öğrencilerinin Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Çiçekdağı, bu hayale kavuşmalarında yaz, kış, tatil demeden her zaman yanlarında olan beden eğitimi öğretmeni Bilgin Ataş ile destek veren herkese teşekkür etti.

ATAŞ: "ÖNEMLİ BİR SPORCU POTANSİYELİ VAR"

Beden eğitimi öğretmeni Bilgin Ataş, Okul Sporları Türkiye Atletizm Şampiyonası için oldukça zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiklerinden bahsetti.

Organizasyona sıkı hazırlandıklarını dile getiren Ataş, "Türkiye'nin en doğusundayız. Güneş ilk burada doğuyor. Türkiye Şampiyonası'na azmimizle geldik ve şampiyon olduk. Bundan sonraki hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda takımımızın derece alması. Gödekli Köyü'nün oldukça önemli bir sporcu potansiyeli var. Bu sporcu potansiyeli desteklenirse eminim ki milli takımımıza da hizmet edecek birçok sporcu bu köyden çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Ağrı Dağı Iğdır atletizm

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