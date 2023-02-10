Türkiye Satranç Federasyonu, "Afet Acil Koordinasyon Merkezi" kurdu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenenler için kullanılmak üzere 100 bin lira nakit ve 500 bin lira tutarında malzeme ile ekipman yardımında bulunan federasyonun merkezinde toplanan yardımlar, gönüllüler tarafından tırlara yüklenip, Hatay başta olmak üzere bölgeye sevk ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, bu sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğine dikkati çekti.

"Büyük bir felaket yaşıyoruz. Yüreklerimiz yanıyor." diyen Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Acının tarifi yok. Ülkede müthiş bir dayanışma sergileniyor. Federasyon olarak ilk andan itibaren bölgedeki tüm dostlarımızla, satranç ailemizin üyeleriyle iletişim halindeyiz. Bir eylem planı doğrultusunda güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun çalışmaya devam ediyoruz. Gönüllü ekibimiz de şu anda bölgede. Şimdi gerçekten dayanışmanın ve birbirimize sarılmanın zamanı. Her görev için hazırız. İlk günden bu yana bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz."

Tulay, Avrupa Satranç Birliğinin, Avrupa satranç ailesine yönelik Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısı yaptığını da sözlerine ekledi.



