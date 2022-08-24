Türkiye Sigorta ARC ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, "Biz Türkiyeyiz" ana temasının öne çıktığı 2021 yılı faaliyet raporuyla, tüm dünyada faaliyet raporlarının en prestijli ödülleri olarak bilinen "ARC Awards 2022"de 4'ü "Gold" 7 ödülün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, sigorta deneyimini "sonradan önceye" taşıma vizyonuyla hareket eden Türkiye Sigorta, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

"Biz Türkiyeyiz" ana teması ve Anadolu Ateşi iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Sigorta'nın faaliyet raporu, ARC Awards 2022'de 7 ödül kazandı.

Türkiye Sigorta, Geleneksel Olmayan Yıllık Rapor, İç Tasarım, Fotoğrafçılık, Baskı ve Üretim dallarında "Gold", Fotoğrafçılık/Video alanında "Gümüş", Etkileşimli Yıllık Rapor'da "Bronz", Kapak/Ana Sayfa dalında "Onur" ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 33 ülkeden 1.656 başvuru yapılan yarışmada Türkiye Sigorta, Geleneksel olmayan Faaliyet Raporları, İç tasarım, Fotoğraf, Baskı ve Üretim kategorilerinde sigortacılık sektöründe dünyada tek ödül alan isim olurken, Fotoğraf/Video ve Kapak/Ana sayfa dallarında ise ödül alan iki markadan birisi olarak yer aldı.

Türkiye Sigorta’nın faaliyet raporu için bir araya gelen çalışanlar, kurumsal performanslarını anlatmak için Anadolu Ateşi iş birliğiyle profesyonel dansçılarla sahne alarak ülkenin eşsiz kültürünü ve ruhunu yansıtan, Türkiye'nin 7 bölgesinin halk oyunlarını icra ettiler.

