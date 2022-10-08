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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYOS Konyaspor Basketbol: 80 - TOFAŞ: 66

Salon: Selçuklu Belediye Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 9, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel 10, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 15, Ramazan Tekin 1, Badzim 9, Morgan 23, Eddie 11, Cevher Özer

TOFAŞ: Thomas 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 17, Toure 10, Gray 13, Emre Tanışan 8, Batın Tuna, Bora Satır, Mustafa Kurtuldum, Braimoh 2, Tyler Ennis 13

1. Periyot: 22-19

Devre: 42-42

3. Periyot: 59-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, TOFAŞ'ı 80-66 yendi.

Maç, Konyaspor Basketbol ile TOFAŞ’ın karşılıklı sayılarıyla başladı. İyi savunmayla TOFAŞ’ın sayı üretmesini engelleyen Konyaspor Basketbol, peş peşe hücumlarla 19-13 öne geçti. Pota altındaki etkili savunmasını sürdüren Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 22-19 önde bitirdi.

Farkı açmak isteyen Konyaspor Basketbol, hızlı hücumlar sırasında kazandığı faul atışları ve 3'lüklerle farkı bir ara 7 sayıya (33-26) çıkardı. TOFAŞ ise ürettiği 3’lüklerle farkı kapatmaya çalıştı. Periyodun son bölümünde TOFAŞ, etkili hücumuyla farkı kapattı. Takımlar soyunma odasına 42-42 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrek, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. Konuk takımın öne geçme çabalarını sonuçsuz bırakan Konyaspor Basketbol, Morgan'ın etkili oyunu ve sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin bu bölümünü de 59-55 galip tamamladı.

Son bölüme hızlı başlayan Konyaspor Basketbol, taraftarının da desteğiyle bir ara farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Bu bölümde TOFAŞ’ın hücumlarını sayıya çevirememesini iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 80-66 kazandı.

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