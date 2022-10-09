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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

09.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 78 - Gaziantep Basketbol: 73

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.

Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-19 galip bitiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünü 59-56 önde tamamlarken, mücadeleyi de 78-73 kazandı.

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