İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.

Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-19 galip bitiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünü 59-56 önde tamamlarken, mücadeleyi de 78-73 kazandı.



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