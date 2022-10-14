Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Can Mavisu, Yiğit Gönültaş

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 4, Grant 21, Bouteille 19, Berk Demir 4, Jones 20, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Taylor 11, Erkan Yılmaz 6, Sestina 2, Arda Özdoğan

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 4, Smith 27, Brodziansiele 7, Boutsiele 6, Shepherd 6, Oğuz Savaş 2, Yiğit Arslan 12, Hadi Özdemir, Berkay Candan 4, Görkem Doğan, Hasan Emir Gökalp

1. Periyot: 25-16

Devre: 47-30

3. Periyot: 67-51

Beş faulle oyundan çıkan: 31.52 Muhammed Baygül (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 19 sayı farkla 87-68 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki üçüncü maçında 2. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji 2. yenilgisini aldı.

Maça boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Türk Telekom, dış atışlardan sayı üreten Bahçeşehir Koleji karşısında ilk 5 dakikayı 10-9 önde tamamladı. Türk Telekom, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 12. dakikada farkı 15'e yükseltti: 31-16. Üstünlüğünü koruyan başkent temsilcisi soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Jones'le pota altını iyi kullanmaya devam eden Türk Telekom, 25. dakikada farkı 20'ye kadar yükseltti: 56-36. Smith'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-44. Rakibin faul hakkının dolmasıyla serbest atış çizgisine son bölümde sık sık gelen Türk Telekom, buradan bulduğu basketlerle farkı tekrar açtı ve son periyoda 67-51 üstün girdi.

Son çeyrekte geçiş hücumlarıyla sayılar üreten Türk Telekom, 33. dakika içinde farkı 23'e (76-53) yükseltti. Türk Telekom, sahadan 87-68'lik skorla galip ayrıldı.



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