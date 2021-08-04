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Türkiye Sigorta Birliği: Yangın bölgesinde yaraların hızla sarılması için aralıksız çalışıyoruz

04.08.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"3 Ağustos itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı ise 431 adet hasar ihbarı alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Manavgat, son yangınlar kapsamında 3 Ağustos itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı 431 adet hasar ihbarı alındığını, yaraların hızla sarılması için aralıksız çalışıldığını bildirdi.

TSB'den Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, bu üç ilçede yangın ve kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık 71 milyar TL olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 3 Ağustos itibarıyla bölgeden yangın nedeniyle 210 adet, devlet destekli tarım sigortalarında da 431 adet hasar ihbarı alındığı, tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olduğu, bitkisel ve sera sigortaları branşlarının da bulunduğu kaydedildi.

TSB'nin sigorta sektörünün can ve mal kayıplarının yanı sıra yangınlarda yok olan bitki örtüsü ve zarar gören canlılar konusunda üzüntü içinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sigorta sektörü olarak yaraların sarılması için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Yangın bölgesinde yaraların hızla sarılması için aralıksız çalışıyoruz. Yerel idareler kanalıyla oluşturulan bilgiler üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacak. Yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır.”

- "Zararlar, hasar tespit sonrası poliçe şartları çerçevesinde karşılanacak"

Açıklamada, sigorta poliçesinde yangın riskine ilişkin teminatı bulunan, zarar görmüş konut, iş yeri, fabrika, turizm tesisi, sera, araç, emtia, bitkisel üretim, tarımsal üretime konu büyükbaş, küçükbaş hayvan gibi tüm mal varlıklarına gelen maddi zararların, hasar tespit çalışmaları neticesinde poliçe şartları çerçevesinde karşılanacağını bildirildi.

Diğer poliçelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun dışında sağlık sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası bulunan vatandaşlarımız da yaralanma ve/veya vefat neticesinde söz konusu poliçelerine başvurabilirler. Sigortalılarımızın poliçelerindeki asistans hizmetleri kapsamında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinden de faydalanabileceklerini hatırlatmak isteriz. Sigorta sektörü olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, yaşanan riskler karşısında sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz."

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