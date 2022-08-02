Türkiye Sigorta, ESİB ile esnaf eğitimlerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) projesinin sponsorluğu kapsamında, "devlet destekli alacak sigortaları" üzerine verdiği eğitimle esnaf ve zanaatkârlarla buluşmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sigorta okuryazarlığını toplumun her kesimine yaymak için tüm hızıyla çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye Sigorta, sponsoru olduğu ESİB projesinde verdiği eğitimlere bir yenisini ekledi.

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nde (İSTESOB) düzenlenen yeni programda, esnaf ve zanaatkârlar, Türkiye Sigorta Pazarlama Uzmanı Burak Korkusuz ve Türkiye Sigorta Finansal Sigortalar Uzman Yardımcısı Umur Kocatepe'den "devlet destekli alacak sigortaları" üzerine ücretsiz eğitim alarak potansiyel risk ve tehditler hakkında bilgi sahibi oldu.

Sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan ESİB'de, risk yönetimi eğitiminin yanı sıra esnafın ihtiyaç duyduğu sigorta branşları ve ürünlerinin tanıtımı da yapılıyor.

