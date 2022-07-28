Türkiye Sigorta’dan evcil hayvanlara özel sigorta

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta’nın yeni ürünü Sempati Evcil Hayvan Sigortası’yla sevimli dostlar, acil durumlardan ameliyata, ilaç masraflarından üçüncü şahıslara verebileceği zararlara kadar güvence altına alınıyor.

Türkiye Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, Sempati Evcil Hayvan Sigortası, 6 ay-10 yaş arası kediler ve 6 ay-8 yaş arasındaki köpekler için birçok hastalıktan acil durumlara kadar çeşitli teminatlar sunuyor.

Söz konusu sigortanın standart kapsamlı paketi, anlaşmalı kurumlarda yüzde 20, anlaşmasız kurumlarda ise yüzde 30 katılım payıyla trafik kazası, yüksekten düşme, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, koma hali, nöbet geçirme, böcek ısırması, yabancı cisim yutma, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masraflarını ve evcil hayvanın üçüncü şahıslara verebileceği zararları kapsıyor. Acil durumlarda yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için bekleme süresi 15 gün olarak belirleniyor.

Geniş kapsamlı pakette, standart paketten farklı olarak acil olmayan sağlık sorunları için ayakta veya yatarak yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyat masrafları teminat altına alınıyor ve 3 ay bekleme süresi uygulanıyor.

Sempati Evcil Hayvan Sigortası, kedi-köpeklerin sağlık sorunlarının yanı sıra tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek adına, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere ücretsiz mikroçip implantasyonu, yılda bir defaya mahsus tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği, pet kuaförlerde ve pet otellerinde indirimler gibi ek hizmetleri de içeriyor.

- "Sevimli dostlarımıza güvence sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, evcil hayvan sahipliğinin salgın döneminde yoğun artış gösterdiğini kaydetti. Benli, “Türkiye’nin dört bir yanında her ihtiyaca yönelik çözümler sunan bir kurum olarak standart ve geniş kapsamlı Sempati Evcil Hayvan Sigortası ürünümüzle sevimli dostlarımıza güvence sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

