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Türkiye Sigorta'nın çocukları kitapla buluşturan projesine ödül

31.12.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu: -"Türkiye Sigorta olarak ticari faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle de ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta'nın Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile hayata geçirdiği "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi, PSM Awards 2021'in Sosyal Sorumluluk kategorisinde Gümüş Ödül'ün sahibi oldu.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sigorta sektörünün lideri Türkiye Sigorta, yenilikçi çalışmalarının yanı sıra insan odaklı projeleriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Sigorta'nın Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile hayata geçirdiği "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi, finans ve teknoloji dünyasından inovatif şirketlerin yarıştığı PSM Awards 2021'in "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü. Türkiye Sigorta, PSM Awards 2020’de ise birleşme ve lansman çalışmasıyla "En İyi Tutundurma Başarısı" dalında ise Altın Ödül'ü almıştı.

- "Gücümüzü Türkiye için kullanmaya devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, ödüle ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Gücünü adından, bu coğrafyadan alan Türkiye Sigorta olarak ticari faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle de ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz 'Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım' projemizle; okullarımıza kitap desteği vererek, çocuklarımıza okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmayı hedefledik. Proje kapsamında 1,820 kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Bu çalışmalarımızı daha da değerli kılan PSM Awards 2021'den aldığımız ödül bizim için güzel bir motivasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gücümüzü Türkiye için kullanmaya hizmet eden projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

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