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Türkiye, Sırbistan'a 3-1 yenildi, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3.lük maçı Hollanda ile

05.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı 3-1 kaybetti. Türkiye, Cumartesi günü Hollanda ile üçüncülük için mücadele edecek.

Türkiye, Sırbistan'a 3-1 yenildi, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3.lük maçı Hollanda ile

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı 3-1 kaybetti. Türkiye, Cumartesi günü Hollanda ile üçüncülük için mücadele edecek.

Uzatmaya giden ve 42 dakika süren ilk seti 34-32 ile Türkiye aldı.

Uzatmalarla 33 dakika süren ikinci seti ise, setin çoğunda Türkiye'nin gerisinde olan Sırbistan 28-26 kazandı ve skor 1-1'e geldi.

Üçüncü sette Türkiye 19-15 geriye düştükten sonra skoru eşitledi ve set 23-23'e kadar başa baş devam etti. Fakat o noktadan sonra üst üste iki sayı kazanan Sırbistan seti aldı ve skoru 2-1'e taşıdı.

Sırbistan dördüncü seti de 25-13 ile alıp skoru 3-1'e taşıyarak maçın galibi oldu.

Diğer yanı final maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi ve 3-1 skorla İtalya kazandı.

Türkiye, Cumartesi akşamı Hollanda ile üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

Belgrad'da maçı izleyen taraftarlar

Türkiye, bu maç öncesinde oynadığı 7 maçı da kazanırken rakiplerine sadece 2 set vermişti.

Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a 3-2 mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada D Grubu'nu lider tamamladı.

Grubunda sırasıyla Romanya'yı 3-1; Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye; son 16 turunda Çek Cumhuriyeti'ni 3-1, çeyrek finalde de Polonya'yı da 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Eda Erdem Dündar (kaptan), Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Hande Baladın, Zehra Güneş, Cansu Özbay; Meryem Boz, Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Buse Ünal, İlkin Aydın, Beliz Baskır.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda diğer yarı final maçında ise İtalya ile Hollanda karşılaştı ve İtalya 3-1 skorla kazandı.

Cumartesi günü, yarı finallerin galipleri olan Sırbistan ile İtalya final maçında, Türkiye ile Hollanda ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçı TSİ 18.00'de, final maçı ise TSİ 21.00'de oynanacak.

Türkiye 14 kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda daha önce 2003 ve 2019'da 2., 2011 ve 2017'de ise 3. olmuştu.

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