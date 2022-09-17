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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı

17.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle Yamula Barajı'nda düzenlenen şampiyonada sporcular, baraj gölündeki parkurlarda 7 kategoride yarıştı.

Ödül töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu'nun ortasında kırsal bir şehirde müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Çolakbayrakdar, Yamula Barajı'nın birçok şampiyonaya ev sahipliği yapmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, "Şimdi biz burada yanı başımızdaki baraj gölünün nimetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Gölde enerji üretiliyor. Gölde balık üretiliyor ve dünyaya buradaki somon balıkları ihraç ediliyor. Yetmedi, geçenlerde olta balıkçılığını zenginleştirme adına göle balık bıraktık. Bursa'dan, Antalya'dan gelmişler. Derece alıyorlardı. Nasipse Kayseri'den de genç sporcuların yetişebileceği bir su sporları merkezini Kuşçu'ya, Kayseri'ye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 75 sporcu mücadele ederken, stock pro1 kategorisinde Mert İkiz birinci, Serdar Ata ikinci, Furkan Yılmaz üçüncü oldu.

Stock pro2 kategorisinde ise Hakan Akgün birinciliği, Emre Aydın ikinciliği, Abdulkadir Soylu üçüncülüğü elde etti.

Open kategorisinde Kaan Şanver birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Şuhayip Erdem üçüncü oldu.

Drag kategorisinde de Kaan Şanver birinciliğe, Hakan Akgün ikinciliğe, Umut Çelikel üçüncülüğe ulaştı.

Flyboard da ise Kahraman Aktaş birinci, Furkan Yılmaz ikinci, Doğukan Çelik üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde de Ayşenur Varan birinci, Rüya Başlıoğlu ikinci, Sultan Akgün üçüncü oldu.

Gençler kategorilerinde ise Enes Doğukan Akgün birinciliği, Demir Atay ikinciliği, Ahmet Efe Gülgür üçüncülüğü elde etti.

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