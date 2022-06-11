YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında ilk gün tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında ilk gün tamamlandı

11.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında ilk gün tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağında ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Bergama Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda Cumhuriyet Meydanı'nda verilen startın ardından Süper Enduro Yarış Pisti'nde sıralama turları ve ilk yarışlar yapıldı.

Organizasyona katılan 25 sporcu, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda mücadele etti.

Super Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarında düzenlenen organizasyon yarınki 2. ve 3. etap yarışlarıyla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildiİzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi
Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı mağlup ettiSesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı mağlup etti
Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İzmir Bergama

İzmir Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Osmangazi Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.