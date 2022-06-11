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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

11.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında start verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Bergama Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışına katılan 25 sporcu, Bergama'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki startın ardından serbest antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyonda ilk etap mücadeleleri de bugün gerçekleştirilecek.

Süper Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarındaki mücadele, yarın ikinci ve üçüncü etap yarışlarıyla tamamlanacak.

Geçen yıl Süper Enduro GP ve Enduro Prestij sınıflarında birinci olan Rafet Karakuş, "Bergama'yı gerçekten çok seviyoruz. Beş yıldır burada yarışıyorum. Güzel bir parkuru var. Güzel bir organizasyonla yine buradayız. Hedefim yine şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

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