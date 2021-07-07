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Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak'ta gerçekleştirilecek

07.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak'ta gerçekleştirilecek

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, 10-11 Temmuz tarihlerinde Uşak'ta düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, bin 370 metre uzunluğa sahip Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde hünerlerini sergileyecek.

Şampiyonanın birinci ayağında Süpermoto Open, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 11 Temmuz Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlar start alacak.

Ohvale MiniGP Kupası'nda da büyük heyecan yaşanacak. Motor sporlarının en keskin virajlarında sporcular, zorlu bir mücadele verecek.

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