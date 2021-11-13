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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

13.11.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 550. hizmet noktası Karabük'te açıldı.

Yeşil Mahalle'deki şubenin açılışı için düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, marketin üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi göreceğini söyledi.

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Gürel, vatandaşların birçok ihtiyacını buradan karşılayabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Gürel, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Tarım Kredi Kooperatifleri Grup Müdürü Yasin Topal, Bölge Müdürü Abdullah Nemutlu, Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu İbrahim Öztürk ve şirket yöneticileri, marketi gezdi.

550. hizmet noktasında, temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri ve gıda dışı olmak üzere çoğunluğu Tarım Krediye ait ürünler bulunuyor.

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