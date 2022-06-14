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Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı

14.06.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı

İZMİR (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Türkiye, gol yemediği ilk 4 maçın ardından yoluna namağlup devam ediyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 37. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Cengiz Ünder'le bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Türkiye, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Grup maçlarına İstanbul'da 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettikten sonra İzmir'de Litvanya engelini de 2-0'lık skorla geçti.

Grupta 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı, kalesini gole kapattığı maçlarda 14 gol kaydetti.

Türkiye'nin 12 puanla lider durumda bulduğu grupta, Lüksemburg 7 puanla ay-yıldızlıları takip etti. Grup müsabakaları 22 ve 25 Eylül'de yapılacak maçla tamamlanacak.

- Hakan Çalhanoğlu 16. golünü kaydetti

UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golüne imza atan Kaan Ayhan milli formayla 5. golüne ulaştı. Takımın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.

Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.

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