Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da başladı

Karate Federasyonu tarafından Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkek sporcular 5 gün boyunca ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde birbirlerine üstünlük kurabilmek için mücadele edecek.

Organizasyonun ilk gününde üç kategoride kadın ve erkeklerde kata dalı müsabakaları yapıldı.

Öte yandan organizasyonda Çekya'da 17-19 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na katılacak sporcu seçmeleri de gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, gazetecilere, şampiyonanın önemine işaret ederek, "Bu şampiyonanın bir özelliği de 17-19 Haziran'da Çekya'da aynı yaş gruplarında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımımız buradan katılacak. Burada yarışan sporcular arasından milli takımı da oluşturmuş olacağız. Bugün ve yarın kata müsabakalarımız var. Yarın öğleden sonra tüm yaş gruplarında kumitelerimiz olacak. Bu organizasyonla ilgili olarak bize kapılarını açan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliğine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

