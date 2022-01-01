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Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu

01.01.2022 03:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından, 2021 yılında ülkemiz ve yakın çevresinde "Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi" tarafından 7/24 takibi yapılan önemli deprem aktiviteleri paylaşıldı.

Buna göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.

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