Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın dördüncü etabı Burdur'da yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın dördüncü etabı Burdur'da düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yamaç paraşütü sporunun tanıtımını yapmak, Türkiye’de bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması ve sporcuların yarışma konusunda becerilerini arttırmak için organize edilecek şampiyona, Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü'nde, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonaya lisanslı, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim almış pilotlar katılabilecek.

