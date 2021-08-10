YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor

Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor

10.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaboğa: - "Yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor" - "Yapay zekanın insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve yapay zeka uzmanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye'nin, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer aldığını söyledi.

ERÜ tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım Günleri'nde tercih yapacak öğrencilerle bir araya gelen Karaboğa, endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı.

Karaboğa, 30 yıl önce yapay zekanın yeni yeni Türkiye'de gündeme geldiğini, şimdi ise anaokulu öğrencilerine bile yapay zekanın anlatıldığını belirtti.

Yapay zekanın alanının çok geniş olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "İşin içerisinde felsefe, biyoloji, matematik var. Çok fazla bilim sahasını ilgilendiren bir alan. Kendi sosyal yaşantımızdan üretim hatlarına kadar her yerde hayatımızı kolaylaştırmak, performans bulabilmek için yapay zekadan istifade etmeye başladık. Yapay zekayı ziraatte de fabrikadaki üretim bandında da cep telefonlarınızda da kullanıyorsunuz." diye konuştu.

Karaboğa, yapay zekada bilimsel yayınlarda Çin'in önde gittiğini, daha sonra ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin geldiğini, Türkiye'nin ise 17. sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin, yapay zekada ilk onda olması gerektiğini dile getiren Karaboğa, şunları kaydetti:

"Bilimde ileride olamayan, ekonomide ve üretimde de önde olamaz. Bilginin size ait olması gerekir yoksa hep sonradan devşirme suretiyle alırsınız. Bilimde ne kadar ilerdeyseniz özgün bilgiler size ait demektir, üretiminizi ve ekonominizi de ileriye taşıyabilirsiniz. Bu yüzden yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor."

Karaboğa bir öğrencinin, "yapay zekanın insanın anlamsızlaşmasına yol açıp açmayacağı" sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zekanın, insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var. Her şeyi değil ama çoğu şeyi insandan daha iyi yapabilir tabi. Sağlık alanında mesela iyi, çünkü buralarda veriler, sonuçlarını görebiliyoruz. Yapay zekayı en çok kullanan 5 firma var. Facebook, Google gibi 5 firma. Çünkü en çok veriye onlar sahip."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
AK Parti'li Elitaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK ziyareti sonrası açıklamalarına tepki:AK Parti'li Elitaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK ziyareti sonrası açıklamalarına tepki:

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:48
İkindi
16:37
Akşam
19:47
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

İldem Semt Eczane
Melikgazi
Nuh Naci Merkez Eczane
Melikgazi
Sultan Eczane
Melikgazi
Vefa Eczane
Kocasinan
Yıldırım Eczane
Kocasinan
Akif Eczane
Melikgazi
Anayurt Eczane
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.