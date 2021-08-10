Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve yapay zeka uzmanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye'nin, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer aldığını söyledi.

ERÜ tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım Günleri'nde tercih yapacak öğrencilerle bir araya gelen Karaboğa, endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı.

Karaboğa, 30 yıl önce yapay zekanın yeni yeni Türkiye'de gündeme geldiğini, şimdi ise anaokulu öğrencilerine bile yapay zekanın anlatıldığını belirtti.

Yapay zekanın alanının çok geniş olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "İşin içerisinde felsefe, biyoloji, matematik var. Çok fazla bilim sahasını ilgilendiren bir alan. Kendi sosyal yaşantımızdan üretim hatlarına kadar her yerde hayatımızı kolaylaştırmak, performans bulabilmek için yapay zekadan istifade etmeye başladık. Yapay zekayı ziraatte de fabrikadaki üretim bandında da cep telefonlarınızda da kullanıyorsunuz." diye konuştu.

Karaboğa, yapay zekada bilimsel yayınlarda Çin'in önde gittiğini, daha sonra ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin geldiğini, Türkiye'nin ise 17. sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin, yapay zekada ilk onda olması gerektiğini dile getiren Karaboğa, şunları kaydetti:

"Bilimde ileride olamayan, ekonomide ve üretimde de önde olamaz. Bilginin size ait olması gerekir yoksa hep sonradan devşirme suretiyle alırsınız. Bilimde ne kadar ilerdeyseniz özgün bilgiler size ait demektir, üretiminizi ve ekonominizi de ileriye taşıyabilirsiniz. Bu yüzden yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor."

Karaboğa bir öğrencinin, "yapay zekanın insanın anlamsızlaşmasına yol açıp açmayacağı" sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zekanın, insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var. Her şeyi değil ama çoğu şeyi insandan daha iyi yapabilir tabi. Sağlık alanında mesela iyi, çünkü buralarda veriler, sonuçlarını görebiliyoruz. Yapay zekayı en çok kullanan 5 firma var. Facebook, Google gibi 5 firma. Çünkü en çok veriye onlar sahip."

