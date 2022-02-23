ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) "Yapay Zeka Sistem Analisti", "Blok Zinciri Analisti", "Bulut Bilişim Analisti" ve "Gömülü Sistem Geliştiricisi" mesleklerinin standartları hazırlamasıyla Türkiye, yapay zekayla ilgili meslek standardı belirleyen ilk ülke oldu.

MYK, eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevi kapsamında, nitelikli insan kaynağı için mesleklere standart getirirken, çalışanlara da belge kazandırıyor.

Faaliyetine 2006'da başlayan Kurum, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle bugüne kadar 880 mesleğin standardını belirledi.

- Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında 30 mesleğin standardı belirlendi

Geleneksel ve yaygın mesleklerin yanında geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen mesleklere yoğunlaşan MYK, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarındaki meslekleri de çalışma alana dahil etti.

Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında nitelikli insan kaynağına sahip olması için ilgili meslekleri belirleyen Kurum, bu kapsamda son olarak "Yapay zeka sistem analisti", "Yapay zeka programcısı", "Blok zinciri analisti", "Bulut bilişim analisti" ve "Gömülü sistem geliştiricisi" mesleklerinin standartlarını hazırladı.

Böylece Türkiye, yapay zekayla ilgili meslek standardı belirleyen ilk ülke olurken, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında standardı belirlenen meslek sayısı 30'a yükseldi.

- Standart, mesleği icra edenin yetkinliğini tanımlıyor

MYK daha önce "Robotik Sistemler Operatörü", "Dijital Sanayi Operatörü" ve "Siber Güvenlik Elemanı"nın da aralarında olduğu mesleklerin standardını belirlemişti.

Meslek standardı, meslekleri icra edecek kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlıyor.

Standartlar, eğitim müfredatı olarak kullanılacak, mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme merkezlerinde teorik ve performans sınavlarında ölçme ve değerlendirmenin temelini oluşturarak bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli ve belgeli iş gücü oluşumunun önünü açacak.

