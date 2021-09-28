YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Türkiye, yatak sektöründe dünyada 14. sırada yer alıyor

Türkiye, yatak sektöründe dünyada 14. sırada yer alıyor

28.09.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler: - "Türkiye, 255 milyon dolar ihracatla dünyada 5'inci sırada"

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, Türkiye'nin yatak sektöründe 408 milyon dolarlık hacimle dünyada 14'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

IBIA, BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım AŞ yetkilileri ve sanayicilerin katılımıyla Kayseri Sanayi Odasında istişare toplantısı düzenlendi.

Güler, burada yaptığı konuşmada, dünya yatak sektörünün büyük bir hacme sahip olduğunu söyledi.

Sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Güler, bu alanda 9,3 milyar dolarla Çin'in birinci, 7,7 milyar dolarla ABD'nin ikinci, 1 milyar dolarla Hindistan'ın üçüncü sırada bulunduğunu, Türkiye'nin ise 408 milyon dolarla 14'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

IBIA'nın 80 üye firması bulunduğunu ve 18 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Güler, "Türkiye, 255 milyon dolar ihracatla dünyada 5'inci sırada." dedi.

Güler, makine, yay, sünger ve keçe gibi 10 farklı alanda çalışma yürütüldüğüne dikkati çekti.

İstanbul'da gelecek yıl uluslararası boyutta düzenlenecek Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağını belirten Güler, fuara yüzlerce firmanın katılacağını, hedeflerinin dünyadaki yatak firmalarıyla rekabet etme güçlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Kayseri'de silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandıKayseri'de silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:34
İkindi
15:55
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Çiftlik Eczane
Kocasinan
Dengiz Eczane
Melikgazi
Güngören Eczane
Kocasinan
Hülya Eczane
Melikgazi
İrfan Eczane
Kocasinan
Çağrı Eczane
Talas
Damla Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.