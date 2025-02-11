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Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

11.02.2025 12:58
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Türk futbolu Pazar akşamı unutulmaz bir gece yaşadı. Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 10. dakikasında Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda orta hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun tekrarı ekranlara gelince pozisyonun penaltı olmadığı hakem hocaları tarafından ifade edildi. Bu esnada Danimarkalı VAR hakemi de orta hakemin kararını değiştirmedi.

Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

Mertens'in yerde kalması sonrası Adana Demirspor camiası karıştı. Murat Sancak, takımı sahadan çekme kararı aldı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Galatasaray, kuvvetle muhtemel karşılaşmayı 3-0 hükmen galip olarak noktalayacak.

MHK BAŞKANI OĞUZHAN ÇAKIR'I ARADI: "ADAM HAVUZA ATLAR GİBİ ATLIYOR..."

Maçın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun orta hakem Oğuzhan Çakır'ı aradığı ortaya çıktı. Oğuzhan Çakır'a sitemde bulunan Ferhat Gündoğdu; Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre "Adam havuza atlar gibi atlıyor sen de buna penaltı veriyorsun" dedi.

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DANİMARKALI VAR BİR DAHA GÖREV ALMAYACAK

Öte yandan Adana Demirspor - Galatasaray maçının Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg, bir daha Türkiye'de görev almayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
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