Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu bakın artık ne yapıyor? Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile bir araya geldi

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu önce ekranlardan uzak kaldı sonra Türkiye'yi terk etti. Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir süre eğitmenlik yapan ve su altı sporlarına merak saran yakışıklı oyuncunun şu sıralar ise tiyatroya dönmüş durumda.

ERDEM BAŞ İLE TİYATRO YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile bir araya gelen Mete Horozoğlu "Ormantik Komedi" adlı oyunda yer alıyor.

İkili şu sıralar sık sık birlikte vakit geçiriyor.



