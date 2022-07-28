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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu bakın artık ne yapıyor? Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile bir araya geldi

28.07.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Ki Zaman', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi efsane dizilerde rol alan Mete Horozoğlu bir süre önce Türkiye'yi terk etti. ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Mete Horozoğlu bir süre oyunculuğa da ara vermişti. Ancak ünlü oyuncunun bu kararı uzun sürmedi. Mete Horozoğlu bir süre önce Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile ortak bir tiyatro oyunu sergilemeye başladı. İkili şu sıralar oyun ekibiyle birlikte turnede... İşte Mete Horozoğlu'nun son hali...

Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu bakın artık ne yapıyor? Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile bir araya geldi

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu önce ekranlardan uzak kaldı sonra Türkiye'yi terk etti. Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir süre eğitmenlik yapan ve su altı sporlarına merak saran yakışıklı oyuncunun şu sıralar ise tiyatroya dönmüş durumda.

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ERDEM BAŞ İLE TİYATRO YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda Amerika'ya yerleşen Erdem Baş ile bir araya gelen Mete Horozoğlu "Ormantik Komedi" adlı oyunda yer alıyor.

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İkili şu sıralar sık sık birlikte vakit geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mete Horozoğlu
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