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  4. Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş "Hâlâ her gün insanlar mesaj atıyor" diyerek paylaştı

Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş "Hâlâ her gün insanlar mesaj atıyor" diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 07:06
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"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek ABD'ye taşınmıştı. Erdem Baş sosyal medyada kendisine gelen mesajlara dair samimi bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş "Hâlâ her gün insanlar mesaj atıyor" diyerek paylaştı

Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen Erdem Baş sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hayatına dair detayları paylaşan ünlü oyuncu zaman zaman çektiği videolarla da gündeme geliyor.

Green Card çekilişini kazanan ve Amerika'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu X'te de hem gündeme dair hem de hayatına dair yorumlarda bulunuyor.

"IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti" diyerek geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan Baş bu sektörde iş hamlesinde de bulunmuştu.

Erdem Baş son olarak kendisine gelen mesajlardan bahsetti.

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Oyuncu "2002-2007 yılları arasında 200 bölüm En Son Babalar duyar diye bir dizide oynadım. Hâlâ her gün insanlar mesaj atıyor internetten diziyi izliyoruz diye. Şaşırıyorum insanların 20 sene önceki diziyi izliyor olmasına ve tabi mutlu oluyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Erdem Baş devamında ise "4.-5. tekrarını izliyorum diyenler oluyor, gençlere ulaşmak konusunda mutluyum iyi hissettiriyor" ifadelerini de kullandı.

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Erdem Baş
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