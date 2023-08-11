Türkiye'yi terk etmişti! Rapçi Ezhel paylaşımıyla kafaları karıştırdı: "Kalbimize mi indireceksin"

Ezhel ismiyle bilinen Sercan İpekçioğlu, kısa sürede müzik camiasında ve izleyicilerde önemli yer edinen rap müzik sanatçıları arasında yer alıyor. Ezhel önce müziği bırakacağını açıklayarak gündem oldu. Fakat gerçek başka çıktı.

Türkçe rap'te büyük katkısı olan Ezhel, cezaevi sürecinin ardından uzun bir süredir Almanya Berlin'de yaşıyor.

Yıllarca Ais Ezhel adıyla rap yapan Sercan İpekçioğlu, dünya genelinde görülen yeni soundları ülkemize uyarlayan isimler arasına yer alıyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla bir anda gündem oldu.

"TEK İSTEĞİM SON BİR TÜRKÇE ALBÜM YAPABİLMEK"

Yaptığı açıklamalarla da bir dönem tepkileri üzerine çeken Ezhel, son paylaşımında "Dünyanın en toksik kitlesine müzik yapıyoruz. Yıldım. Tek isteğim son bir Türkçe albüm yapabilmek. Sonra sizinle uğraşacak ne halim var ne bu hayata bu insanları çekmeye geldim” ifadelerini kullandı.

Ezhel'in paylaşımını gören sevenleri ise 'Bize de yazık değil mi?', 'Tam yol açıldı vazgeçiyorsun', 'Daha yeni başladık yapma' gibi yorumlarda bulundular.

"İKİ ŞARKI DAHA"

Yayınladığı gönderi sonrası bir paylaşım daha yapan Ezhel, “Söz arkadaşlar iki şarkı daha yapıp bırakıcam. İçiniz rahat etsin siz kazandınız” dedi.

Daha sonra müziği bıraktı haberlerinin yapılmasının ardından bir gönderi daha yayınlayarak "Ben müziği bırakacağım demedim ki. Sizi bırakacağım dedim" diyerek duruma açıklık getirdi.



