MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi terk etmişti! Rapçi Ezhel paylaşımıyla kafaları karıştırdı: "Kalbimize mi indireceksin"

Türkiye'yi terk etmişti! Rapçi Ezhel paylaşımıyla kafaları karıştırdı: "Kalbimize mi indireceksin"

11.08.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil rap müziğin öncü isimlerinden Ezhel, şarkılarıyla olduğu kadar sansasyonel yaşantısıyla da uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi, son paylaşımıyla hayranlarını oldukça şaşırttı. Müziği bırakacağı iddia edilen Ezhel, yeni bir paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi.

Ezhel ismiyle bilinen Sercan İpekçioğlu, kısa sürede müzik camiasında ve izleyicilerde önemli yer edinen rap müzik sanatçıları arasında yer alıyor. Ezhel önce müziği bırakacağını açıklayarak gündem oldu. Fakat gerçek başka çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Türkçe rap'te büyük katkısı olan Ezhel, cezaevi sürecinin ardından uzun bir süredir Almanya Berlin'de yaşıyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (24)

Yıllarca Ais Ezhel adıyla rap yapan Sercan İpekçioğlu, dünya genelinde görülen yeni soundları ülkemize uyarlayan isimler arasına yer alıyor.

490-287

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla bir anda gündem oldu.

"TEK İSTEĞİM SON BİR TÜRKÇE ALBÜM YAPABİLMEK"

Yaptığı açıklamalarla da bir dönem tepkileri üzerine çeken Ezhel, son paylaşımında "Dünyanın en toksik kitlesine müzik yapıyoruz. Yıldım. Tek isteğim son bir Türkçe albüm yapabilmek. Sonra sizinle uğraşacak ne halim var ne bu hayata bu insanları çekmeye geldim” ifadelerini kullandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (25)

Ezhel'in paylaşımını gören sevenleri ise 'Bize de yazık değil mi?', 'Tam yol açıldı vazgeçiyorsun', 'Daha yeni başladık yapma' gibi yorumlarda bulundular.

"İKİ ŞARKI DAHA"

Yayınladığı gönderi sonrası bir paylaşım daha yapan Ezhel, “Söz arkadaşlar iki şarkı daha yapıp bırakıcam. İçiniz rahat etsin siz kazandınız” dedi.

ekran-goruntusu-2023-08-11-203226

Daha sonra müziği bıraktı haberlerinin yapılmasının ardından bir gönderi daha yayınlayarak "Ben müziği bırakacağım demedim ki. Sizi bırakacağım dedim" diyerek duruma açıklık getirdi.

ezgif.com-webp-to-jpg (27)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrana dönüş ücretleri dudak uçuklattı!Ekrana dönüş ücretleri dudak uçuklattı!
Photoshop'u abartınca sosyal medyada olay olduPhotoshop'u abartınca sosyal medyada olay oldu
Ülkeyi terk ettiği iddia edilmişti! Sessizliğini bozduÜlkeyi terk ettiği iddia edilmişti! Sessizliğini bozdu
Anahtar Kelimeler:
Ezhel sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.