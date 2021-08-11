YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

11.08.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 25-29 Ağustos tarihlerinde Kayseri'de yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılacak milli takım aday kadrosunun da belirleneceği organizasyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
GÜNCELLEME - Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesiGÜNCELLEME - Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.