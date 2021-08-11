Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 25-29 Ağustos tarihlerinde Kayseri'de yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılacak milli takım aday kadrosunun da belirleneceği organizasyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.



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