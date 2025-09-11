SPOR

Türkiye Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Yarı Final Heyecanı Dorukta!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te fırtına gibi esiyor! Polonya'yı farklı mağlup ederek yarı finale yükselen 12 Dev Adam, Yunanistan'la kozlarını paylaşacak. Maçın tarihi, saati ve yıldız oyuncu Furkan Korkmaz'ın şampiyonlukla ilgili iddialı sözleri haberimizde.

Türkiye Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Yarı Final Heyecanı Dorukta!

EuroBasket 2025'te heyecan dorukta! A Milli Erkek Basketbol Takımımız, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla devirerek yarı finale adını yazdırdı. Bu galibiyetle tüm Türkiye'yi sevince boğan 12 Dev Adam, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan ise çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76 mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Yunanistan yarı final maçı, 12 Eylül Cuma günü Arena Riga'da oynanacak. Maçın başlama saati henüz netleşmese de, gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Mynet Spor olarak maçın başlama saatini ve diğer tüm detayları anında sizlere aktaracağız.

MERSİN'DE MİLLİ MAÇ COŞKUSU

Milli takımımızın Polonya karşısındaki zaferi, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Marina önünde kurduğu dev ekranla vatandaşların milli maçı hep birlikte izlemesine olanak sağladı. Mersin Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ, Asbaşkan Doğukan Uyan, MSK Başantrenörü Can Sevim ve oyuncular da vatandaşlarla birlikte milli heyecana ortak oldu. MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, maç sonrası yaptığı açıklamada, milli takıma güvendiğini ve bu takımın madalya alacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

FURKAN KORKMAZ'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

12 Dev Adam'ın yıldız oyuncusu Furkan Korkmaz, Mackolik'e verdiği özel röportajda, takımın EuroBasket 2025'teki farkını anlattı. Takım içindeki arkadaşlık bağının çok güçlü olduğunu belirten Korkmaz, "Saha içinde kimyayı çok çabuk yakaladık. Turnuvanın başından beri hem fiziksel hem de mental olarak çok hazırdık. Bence buradaki en büyük avantajımız, gerçekten çok ciddi bir arkadaşlık var bu sene takımda. Bence o yıl bu yıl olacak. Şu ana kadar da çok iyi sinyaller verdik" dedi. Korkmaz, şampiyonluğun Türkiye için ilham verici olacağını da sözlerine ekledi.

Maçın hakemleri ise Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya) ve Martin Vulic (Hırvatistan) olarak belirlendi.

A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket 2025'teki performansı, tüm Türkiye'yi umutlandırıyor. Yunanistan'la oynanacak yarı final maçı, şampiyonluk yolunda kritik bir eşik olacak. 12 Dev Adam'a başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri bu heyecanlı maçı kaçırmamaya davet ediyoruz. Gözümüz kulağımız Arena Riga'da olacak!

