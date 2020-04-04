\u0130STANBUL (AA) - D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki T\u00fcrkler koronavir\u00fcs tehdidine \u00f6nlem olarak T\u00fcrkiye'ye getirilirken, Gine'den d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in bilet paras\u0131 bulamayan 3 T\u00fcrk i\u015f\u00e7i, Albayrak Grubu'nun tahliye u\u00e7a\u011f\u0131yla yurda d\u00f6nd\u00fc.\nAlbayrak Grubu a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in Gine'ye giden Zeynel Kandur isimli vatanda\u015f, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131ndan sonra yurda d\u00f6nmek i\u00e7in \u00e7areyi konsoloslukta ararken, harekete ge\u00e7en konsolosluk ekibi, b\u00f6lgedeki personelini tahliye i\u00e7in u\u00e7ak g\u00f6nderen Albayrak Grubu ile irtibata ge\u00e7erek durumu bildirdi.\nBu talebe ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yakan \u015firket, 31 Mart'\u0131 1 Nisan'a ba\u011flayan gece 100'\u00fc a\u015fk\u0131n personeliyle birlikte Kandur'u da Konakri'den T\u00fcrkiye'ye getirdi. Yolcular, \u0130zmir'de 14 g\u00fcn s\u00fcreyle karantinaya al\u0131nd\u0131.\nKandur'un yan\u0131 s\u0131ra Murat Baykal ve Atilla Efe isimli T\u00fcrk i\u015f\u00e7iler de Gine'den tahliye edildi.\n- "Hi\u00e7bir \u00fccret talep etmeden \u00fclkemize getirdiniz"\nT\u00fcrkiye'ye iner inmez Albayrak Grubu'na duygu y\u00fckl\u00fc bir te\u015fekk\u00fcr maili atan Kandur, \u00f6zetle \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\n"Merhabalar ben Zeynel Kandur. Gine'de i\u015f\u00e7iydim, sizin \u015firkette de\u011fil ba\u015fka bir firmada. Maalesef kand\u0131r\u0131ld\u0131k d\u00fczensiz bir firmaya gitmi\u015fiz. Duyduk, firman\u0131z i\u015f\u00e7ileri i\u00e7in u\u00e7ak g\u00f6nderecekmi\u015f. Param\u0131z da yoktu. Gerek Canan Han\u0131m, gerek konsolosluktaki Recep Bey'in yard\u0131m\u0131yla sayenizde \u00fclkemize d\u00f6nebildik. Allah binlerce kez raz\u0131 olsun sizden.\nBizden hi\u00e7bir \u00fccret talep etmeden \u00fclkemize getirdiniz. Ne yazsam ne dua etsem azd\u0131r minnetimi nas\u0131l bildirmem gerekti\u011fini kelimelere s\u0131\u011fd\u0131ramam. Sizin bu umutsuz durumdayken bana yapt\u0131n\u0131z \u015feyin bence hi\u00e7bir bedelle \u00f6denmez. A\u015f\u00e7\u0131y\u0131m, ihtiyac\u0131n\u0131z olursa seve seve hizmet edebilirim hangi \u015fart olursa olsun."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERGamze Er\u00e7el'in ev pozuna yorum ya\u011fd\u013144 y\u0131ll\u0131k emektar vapur yeniden Bo\u011faz\u2019da