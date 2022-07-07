Türkiye'de 10. yılını dolduran Mitsubishi Electric yatırımda hız kesmiyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Kei Uruma, "Bir dünya devi olan şirketimiz, bu sene 10. yılını kutladığı Türkiye'nin potansiyeline, stratejik konumuna, genç ve dinamik nüfusuna her zaman güvenerek çok büyük yatırımları burada gerçekleştiriyor. En önemlisi de bir üretim üssü olarak Türkiye'ye büyük önem veriyoruz ve fabrikamızda yatırımlarımız hızla devam ediyor, Türkiye'den dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, teknoloji şirketi Mitsubishi Electric, Türkiye'de uzun yıllar önce distribütörlüklerle başlattığı hikayesini daha da güçlendirmek amacıyla 2012'de Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başlamasının 10'uncu yıl dönümünü kutluyor.

Japonya ve Avrupa'dan birçok önemli yöneticiyi İstanbul’daki 10. yıl organizasyonunda ağırlayan şirket, Manisa'da yer alan klima üretim üssü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ fabrikasına ziyaret de düzenledi.

Ziyaret heyetinde, Mitsubishi Electric Corporation Başkan ve CEO'su Kei Uruma, Mitsubishi Electric Corporation Global Stratejik Planlama ve Pazarlama Grup Başkanı Noriyuki Shimizu, Mitsubishi Electric Europe Başkan ve CEO'su Shunji Kurita ve Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ Başkanı Shingo Nonoue başta olmak üzere üst düzey isimler yer aldı.

- Üretim gücüne inandığı Türkiye’de yatırımlarını sürdürecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kei Uruma, Mitsubishi Electric'in Türkiye'de son 10 yılda öncü işlere imza atmasından gurur duyduklarını belirterek, "Bir dünya devi olan şirketimiz, bu sene 10. yılını kutladığı Türkiye’nin potansiyeline, stratejik konumuna, genç ve dinamik nüfusuna her zaman güvenerek çok büyük yatırımları burada gerçekleştiriyor. En önemlisi de bir üretim üssü olarak Türkiye’ye büyük önem veriyoruz ve fabrikamızda yatırımlarımız hızla devam ediyor, Türkiye’den dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz. Üretim gücüne inandığımız Türkiye’ye katma değer sağlayacak projeler hayata geçirmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Önümüzdeki 10 yılda da artan bir ivmeyle çalışmaya devam edeceğiz"

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu da bir asırlık köklü bir teknoloji şirketi olarak Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekten ve 10'uncu yıl dönümlerini kutlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de klimadan taze hava cihazlarına, endüstriyel otomasyon sistemlerinden kolaboratif ileri robot teknolojilerine, mekatronik CNC sistemlerinden asansör ve yürüyen merdivenlere kadar pek çok alanda hizmet verdiklerini bildiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric'in köklü inovasyon mirasını rehber alarak Türkiye’deki iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize yeni nesil teknolojilerle en iyisini sunmak için çalışıyoruz. İmza attığımız başarılara yenilerini eklemek, sanayi firmaları ve yatırımcılar açısından önümüzdeki dönemde çok önemli ve stratejik bir konumda yer alacak Türkiye’yi daha ileriye taşımak ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için önümüzdeki 10 yılda da artan bir ivmeyle çalışmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, 1921 yılında Japonya'da ticari faaliyetlerine başlayan Mitsubishi Electric'in Türkiye hikayesi, markanın hem klima hem de fabrika otomasyonu alanındaki distribütörleri aracılığıyla uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1988 yılında şimdiki ismi AG-MELCO olan şirketi ile asansör ve yürüyen merdiven satışına başlayan Mitsubishi Electric, 1993 yılında fabrika otomasyon sistemleri distribütörlüğü ile Türkiye'de otomasyon cihazlarının satışına başladı. 2004 yılında ise klima distribütörlüğü ile klima satışı gerçekleştirdi.

Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına 2012 yılında Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri AŞ'yi kuran teknoloji şirketi, iki ülke arasındaki hikayede yeni bir sayfa açtı. Bugün ise şirket, Türkiye’deki 10. yılını doldurarak sayısız başarı ve dev projeye ismini yazdırmaya devam ediyor.

