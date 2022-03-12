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Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

12.03.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Kovid-19 tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 751 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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