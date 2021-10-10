YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

10.10.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz"

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 686 bin 99 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Başkentte, Afyonkarahisar'da düzenlenecek "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldıBaşkentte, Afyonkarahisar'da düzenlenecek "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Bilgi Eczanesi
Cankaya
Borabay Eczanesi
Cankaya
Can Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.