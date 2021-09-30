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Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti

30.09.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,74 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım"

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 119 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,74 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 366 bin 394 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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