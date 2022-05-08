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Türkiye'de 5 bin talasemi hastası var

08.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz çevresindeki ülkelerde sık görülmesi nedeniyle "Akdeniz anemisi" olarak da bilinen ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 500 bin taşıyıcısı bulunan hastalık en sık Antalya'da görülüyor

Türkiye'de talasemi hastası 5 bin kişi ve yaklaşık 1,5 milyon talasemi taşıyıcısı bulunuyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, talaseminin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen, önlenebilir kalıtsal kan hastalığı olduğunu belirtti.

Hastalığın, Akdeniz çevresindeki ülkelerde sık görülmesi nedeniyle "Akdeniz anemisi" olarak da bilindiğini anlatan Saydan, "Talasemi; genetik geçişi olan bir hastalık olduğundan kuşaktan kuşağa geçiyor. Akdeniz ülkesi olan Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 500 bin talasemi taşıyıcısı, 5 bin civarında ise talasemi anemisi hastası bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hastalığın en sık yüzde 13 ile Antalya'da görüldüğüne işaret eden Saydan, ülke genelinde her 40-50 kişide birinin, Antalya, Adana ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise her 10 kişiden birinin talasemiye yol açabilecek genleri taşıyabileceğine dikkati çekti.

Saydan, anne ve babadan gelen bozuk genlerin yol açtığı, genetik bir kan hastalığı olan talaseminin, ciddi kansızlık ve buna bağlı olarak aşırı halsizlik, çabuk yorulma, etrafa ilgisizlik, renkte solgunluk, çarpıntı ve gelişme geriliği gibi belirtilerle kendini gösterdiğini aktardı.

Talasemi hastalarının, hepatit A ve B aşılarının yapılması gerektiğini vurgulayan Saydan, çiftlerin evlenmeden önce talasemi taşıyıcılığı testi yapılarak taranması gerektiğini kaydetti.

Saydan, "Talasemi hastalığının tedavisi zor, maliyeti ise çok yüksektir. Bu nedenle, hastalıklı bebeklerin doğmasını engellemek çok önemlidir. Talasemi hastalığından korunmak için gerekli koruyucu önlemlerin alınması da devlet tarafından desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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